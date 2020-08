Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Tuchel toujours menacé ?

Publié le 11 août 2020 à 3h00 par A.M.

A l'approche du choc contre l'Atalanta, Thomas Tuchel joue gros, lui qui n'est pas particulièrement en odeur de sainteté en interne.

Arrivé en 2018 sur le banc du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel s'est d'abord montré très performant et a semblé faire l'unanimité. Mais l'élimination contre Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions la saison dernière a laissé des traces. Depuis, le technicien allemand semble avoir moins la main sur son effectif et avoir moins d'impact tactique. Et si la qualification face au Borussia Dortmund lui a permis de souffler, le match face à l'Atalanta s'annonce crucial.

L'Atalanta pourrait tout changer pour Tuchel