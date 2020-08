Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme ouverture pour Leonardo avec ce compatriote de Neymar !

Publié le 11 août 2020 à 1h45 par D.M.

Récemment nommé au poste d’entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo ne compterait plus sur Douglas Costa. Une aubaine pour le PSG qui aurait coché le nom du Brésilien.

Le PSG pourrait profiter de ce mercato estival pour renforcer son secteur offensif. Leonardo suivrait les prestations de Douglas Costa qui évolue cette saison à la Juventus. Sous contrat jusqu’en 2022, le Brésilien pourrait bien quitter le club italien cet été. En effet, RAI Sport et Tuttosport ont indiqué que la Juventus souhaiterait se séparer de Douglas Costa. Une tendance qui semble se confirmer.

Pirlo ne compte pas sur Douglas Costa