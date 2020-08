Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne va rien laisser au hasard pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 11 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Ouvert à l’idée de recruter Cristiano Ronaldo si une opportunité se présentait, Leonardo compterait mettre toutes les chances de son côté pour parvenir à attirer la star de la Juventus au PSG.

Et si Cristiano Ronaldo venait au PSG ? Depuis l’arrivée des investisseurs qataris en 2011, le recrutement d’une star planétaire que ce soit Lionel Messi ou Ronaldo semble être le rêve suprême. Néanmoins, jusqu’ici, le PSG n’est jamais parvenu à ses fins avec les deux vainqueurs du Ballon d’Or. Et en 2017, c’est Neymar qui a déposé ses valises au Parc des princes. Cependant, à 35 ans et ayant manqué le dernier carré de la Ligue des champions pour la deuxième fois consécutive avec la Juventus, Cristiano Ronaldo commencerait à se poser des questions, lui qui aimerait remporter la C1 avec une troisième équipe différente. Et le PSG serait dans un coin de sa tête.

Leonardo passerait par un intermédiaire pour Cristiano Ronaldo