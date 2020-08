Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Où en est Leonardo avec Milinkovic-Savic ?

Publié le 3 août 2020 à 18h30 par A.C.

Les choses semblent se compliquer au fil des semaines pour Leonardo, avec Sergej Milinkovic-Savic. Mais tout pourrait changer...

Voilà plusieurs mois déjà, que nous vous parlons de l’intérêt de Leonardo pour Sergej Milinkovic-Savic. Selon nos informations le milieu de la Lazio serait le profil parfait pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Les négociations avec le président Claudio Lotito, réputé pour être un négociateur très difficile, ne semblent toutefois pas avancer. C’est pour cela que nous vous avons expliqué le 1er aout dernier que Leonardo pourrait décider de se tourner vers un autre milieu de terrain. Il s’agit de Thiago Alcantara, en fin de contrat avec le Bayern Munich et pour qui une offre oscillant les 30M€ aurait été formulée.

« Mon avenir ? Je suis bien ici. J'ai la tête ici, un contrat de plusieurs années ici donc... je suis là »

Car Sergej Milinkovic-Savic ne semble pas prêt à forcer son départ de la Lazio. C'est en tout cas ce qu’il a laissé entendre récemment, lorsqu’il a été interrogé sur son avenir. « Mon objectif a toujours été de jouer la Ligue des Champions avec ce maillot. Et ce, depuis le premier jour. Maintenant, nous avons atteint cet objectif » a déclaré Milinkovic-Savic, au micro de Sky Sport Italia . « Mon avenir ? Je suis bien ici. J'ai la tête ici, un contrat de plusieurs années ici donc... je suis là. Mon agent s'occupe du reste ». D’ailleurs, si la situation de crise actuelle a fait baisser la valeur d’un grand nombre de joueurs en ce mercato estival, les dirigeants de la Lazio continuent à réclamer plus de 80M€ pour l’international serbe.

La Lazio pas vraiment pour un départ ?