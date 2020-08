Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend ses distances avec une ancienne piste chaude...

Publié le 3 août 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

En difficulté au Milan AC cette saison, Lucas Paqueta a été annoncé avec insistance du côté du PSG. Alors que le Brésilien défend toujours les couleurs des Rossoneri, Leonardo n'a pas oublié l'idée de le recruter, comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, même si Sergej Milinkovic-Savic est sa grande priorité. Toutefois, le directeur sportif du PSG n'aurait pas bougé ses pions depuis cet hiver et pourrait voir Lucas Paqueta lui filer entre les doigts.

Lors du dernier mercato hivernal, Lucas Paqueta aurait pu prendre la direction du PSG. Alors qu'il a envoyé le Brésilien au Milan AC, Leonardo aurait souhaité le retrouver dans le club de la capitale. Toutefois, malgré ses difficultés chez les Rossoneri et l'intérêt prononcé du directeur sportif du PSG, Lucas Paqueta n'a pas fait ses valises et évolue toujours sous les couleurs milanaises. Malgré tout, et comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo songe toujours à recruter Lucas Paqueta. Si Sergej Milinkovic-Savic est sa grande priorité, le directeur sportif du PSG reste attentif à la situation du pensionnaire du Milan AC. Toutefois, Leonardo se montrerait discret sur ce dossier.

Aucune démarche de Leonardo depuis janvier ?

D'après les indiscrétions de Calciomercato.com , divulguées ce lundi, le PSG n'aurait pas bougé son petit doigt depuis le mois de janvier pour Lucas Paqueta. Ainsi, Leonardo n'aurait pas eu le moindre échange avec le clan Paqueta depuis cet hiver. Et pourtant, le Milan AC serait tout à fait disposé à laisser filer son milieu brésilien. A en croire le média transalpin, les Rossoneri auraient fixé leur prix pour Lucas Paqueta. Contre un chèque de près de 21,5M€, le club lombard serait prêt à céder Lucas Paqueta. Et si aucun club n'acceptait de payer une telle somme, le Milan AC aurait une idée en tête pour se débarrasser du crack de 22 ans.

Lucas Paqueta en route pour la Fiorentina ?