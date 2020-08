Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Théo Hernandez lâche un nouvel indice de taille sur son avenir !

Publié le 3 août 2020 à 13h15 par D.M.

Alors que le PSG a coché son nom pour renforcer le poste de latéral gauche, Théo Hernandez a déclaré sa flamme au Milan AC sur les réseaux sociaux. Le latéral pourrait rester la saison prochaine au sein du club italien.

A la surprise générale, le PSG annonçait le 29 juin dernier la prolongation de Layvin Kurzawa qui voyait son contrat arriver à son terme à la fin de la saison. Pourtant, l’avenir du latéral gauche a longtemps été incertain, ce qui a poussé Leonardo à explorer le marché afin de mettre la main sur un successeur. Comme annoncé par le 10 Sport, le PSG avait coché le nom de Théo Hernandez, mais le Français ne souhaitait pas quitter le Milan AC. Le latéral gauche de 22 ans n’a d’ailleurs jamais caché son amour pour le club rossonero : « Je suis venu ici pour rester à Milan, je fais une super saison et dans ma tête, il n'y a que Milan. Les fans m'aiment et c'est le plus important » déclarait Théo Hernandez le 19 juin dernier.

« AC Milan pour toujours »

Sur les réseaux sociaux, le joueur a de nouveau clamé son amour pour le Milan AC. Sur son compte Twitter , Théo Hernandez a posté une photo accompagnée du message suivant : « Dernière victoire, dernier match, AC Milan pour toujours ». Une phrase qui laisse clairement penser que le latéral gauche restera la saison prochaine au sein du club italien. Leonardo devra donc se faire une raison dans ce dossier.