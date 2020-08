Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bakayoko prêt à prendre les choses en main ?

Publié le 11 août 2020 à 1h15 par La rédaction

Sur les tablettes du PSG, Tiémoué Bakayoko désirerait beaucoup revenir à l’AC Milan. Une volonté de la part du français qui aurait lui-même décidé de passer à l’action pour accélérer son départ.

Dans les nombreux dossiers que doit gérer Leonardo, celui du milieu de terrain est prioritaire. À la recherche d’un nouveau joueur afin de renforcer l’entrejeu du PSG, le directeur sportif du club parisien a multiplié les pistes ces dernières semaines. Outre Lorenzo Pellegrini (AS Roma) et Milinkovic-Savic (Lazio Rome), le Brésilien suit de près Tiémoué Bakayoko. De retour de prêt de l’AS Monaco, l’international français ne rentrerait pas dans les plans de Frank Lampard. Toutefois, le milieu de terrain ne serait pas emballé par le PSG et souhaiterait revenir à l’AC Milan. Un intérêt mutuel car le club italien chercherait à récupérer son ancien joueur, malgré des exigences élevées de Chelsea. Afin d'accélérer les choses, Tiémoué Bakayoko aurait pris une grande décision.

Bakayoko pourrait forcer la main à Chelsea