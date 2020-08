Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Leonardo va manquer le coche pour cet international

Publié le 10 août 2020 à 7h15 par Th.B.

Dans le viseur du PSG, le club parisien étant à la recherche de joueurs évoluant au milieu de terrain, Tiémoué Bakayoko se rapprocherait beaucoup du Milan AC.

Habitué de la Ligue 1 qu’il a connu avec l’AS Monaco et le Stade Rennais notamment, Tiémoué Bakayoko serait une piste activée par le PSG dans le cadre du mercato estival. Pour rappel, au cours de cette fenêtre des transferts, Leonardo aurait prévu d’amener un voire deux nouveaux visages au PSG au milieu de terrain. N’étant plus désiré par Chelsea, club où il est sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international français devrait être disponible pour une somme avoisinant les 20M€. C’est ce que les Blues réclameraient cet été. Une aubaine pour le PSG ? Pas vraiment.

Bakayoko ne jurerait que par le Milan AC

Selon les informations de Nicolo Schira, Tiémoué Bakayoko aurait la ferme volonté de retrouver le Milan AC, club qu’il a connu en prêt lors de l’exercice précédent et où il aurait laissé une très bonne impression. En interne, le Français insisterait beaucoup pour retourner au club rossoneri et serait même prêt à baisser son salaire au début afin qu’il soit évolutif sur plusieurs années. Il ne manquerait plus qu’à parvenir à un accord entre le Milan et Chelsea sur l’indemnité du transfert.