Mercato - LOSC : À cause de ce dossier, Lille va vivre un été agité !

Publié le 11 août 2020 à 16h00 par Th.B.

Révélation de la saison avec le LOSC, Gabriel ne semble pas être parti pour passer l’été au sein du club lillois. Néanmoins, en l’état, aucune avancée concrète ne serait à noter. Explications.

Après Victor Osimhen parti à Naples, le LOSC va-t-il perdre Gabriel ? C’est du moins ce que la tendance laisse entendre. Cela fait maintenant plusieurs mois que le nom du défenseur central brésilien est lié à divers cadors européens. Néanmoins, bien que sa cote soit très importante en Italie et surtout en Angleterre, un transfert imminent ne serait pas attendu.

Gabriel, un dossier chaud pourtant au point mort ?