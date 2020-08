Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Klopp ferait une fleur à Leonardo dans ce dossier à 30M€ !

Publié le 12 août 2020 à 12h15 par Th.B.

Alors que Thiago Alcantara cultiverait le désir d’évoluer sous les ordres de Jürgen Klopp la saison prochaine, Liverpool est déjà bien armé au milieu de terrain et ne compterait pas bouleverser son effectif dans ce secteur de jeu. De quoi faire les affaires du PSG ?

Thiago Alcantara est sans contestation possible l’une des belles affaires de ce mercato. Comme son président du conseil d’administration Karl-Heinz Rummenigge et son entraîneur Hans-Dieter Flick l’ont assuré ces derniers temps, le milieu de terrain du Bayern Munich recherche un nouveau challenge à un an de la fin de son contrat avec le club bavarois. Le PSG pourrait être une option pour l’Espagnol, le10sport.com vous ayant révélé un intérêt de Leonardo et une première offre formulée aux alentours de 30M€. Mais qu’en est-il du supposé intérêt de Liverpool, grand concurrent du PSG dans le dossier Alcantara ? Il ne serait pas aussi prononcé que prévu.

Liverpool satisfait de ses forces au milieu de terrain