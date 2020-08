Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aura bien Coutinho sur le dos cet été…

Publié le 12 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Désireux de se séparer de Philippe Coutinho cet été, le FC Barcelone ne pourra pas compter sur le Bayern Munich comme Karl-Heinz Rummenigge l’a assuré à la presse allemande.

Loin du niveau qu’il a un temps affiché à Liverpool, Philippe Coutinho n’est jamais parvenu à retrouver de sa superbe au FC Barcelone qui l’a finalement prêté au Bayern Munich. Mais en Bavière, l’international brésilien n’a pas fait son trou. Résultat ? Le champion d’Allemagne a investi sur le marché pour recruter Leroy Sané. Son option d’achat étant jugée bien trop importante, le Bayern a décidé de ne pas donner suite à ce prêt comme son président du conseil d’administration l’a révélé à la presse allemande.

« Nous ne pouvons pas et ne voulons pas faire d’autres investissements de cette ampleur »