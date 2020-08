Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo était à deux doigts de recruter cette star de Ligue 1 !

Publié le 24 août 2020 à 5h15 par Th.B.

Espoir du football portugais depuis ses débuts tonitruants avec la sélection à l'Euro 2016, Renato Sanches aurait pu rejoindre le PSG.

Champion d’Europe à seulement 18 ans avec le Portugal lors de l’Euro 2016, Renato Sanches a connu des hauts et des bas lors de sa carrière. Le Championnat d’Europe étant incontestablement un haut, son prêt à Swansea après des débuts compliqués au Bayern Munich, plutôt un bas. Depuis l’été 2019, le milieu de terrain portugais est un joueur du LOSC. Mais l’histoire aurait pu être différente puisque Leonardo aurait tenté de le recruter au PSG dès son retour à la tête de la direction sportive parisienne. Lors d’une interview accordée à Canal+ , Sanches est revenu sur l’intérêt parisien.

Renato Sanches évoque deux propositions