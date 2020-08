Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort du PSG sur le futur départ de Thiago Silva !

Pour Thiago Silva, la fin de l'aventure au PSG se rapproche. Pour autant, le Brésilien ne serait pas plus déboussolé que cela par sa situation actuelle.

Après huit ans de bons et loyaux services, Thiago Silva devrait quitter le PSG. Le capitaine du club parisien qui était en fin de contrat en juin dernier avait décidé de prolonger de deux mois afin de l’aider à remporter la Ligue des Champions. Un pari presque réussi car il ne reste plus que le Bayern Munich pour valider cet exploit et permettre au PSG de remporter sa première coupe aux grandes oreilles. À la suite de cette finale, le sort de Thiago Silva devrait être scellé et un départ semble se dessiner pour le défenseur brésilien comme il l’avait déclaré après la demi-finale face à Leipzig : « J'ai déjà dit beaucoup de fois avant ce que je voulais faire, que je voulais finir ici en Europe. La décision a été prise, maintenant je suis tranquille dans ma tête. Ça sera dans un autre club, mais mon cœur va rester ici ». C ependant, Thiago Silva espérerait un autre scénario pour la suite de sa carrière…

« On ne dirait pas qu'il s'apprête à quitter le club »