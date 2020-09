Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s'apprête à dégainer pour Memphis Depay !

Publié le 23 septembre 2020 à 16h00 par A.M.

Grâce au dégraissage important au sein de son effectif, le FC Barcelone semble en mesure de passer à l'action pour se renforcer. Et le prochain objectif se nomme Memphis Depay.

Le chantier du FC Barcelone avance enfin. Bien décidé à vendre afin de compenser les pertes importantes après la crise du Covid-19, le club blaugrana a très bien lancé son opération dégraissage. Ainsi, Ivan Rakitic et Arturo Vidal sont partis et Luis Suarez va suivre dans les prochaines heures. Trois départs qui permettent d'alléger de façon importante la masse salariale. Grâce à ses économies, et surtout la vente de Nelson Semedo qui s'est engagé à Wolverhampton pour 30M€ + 10M€, le FC Barcelone peut donc passer à l'action et envisager de se renforcer d'ici la fin du mercato.

Une offre pour Depay grâce à la vente de Semedo ?