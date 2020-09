Foot - Mercato

Mercato : Ben Arfa prêt à dire oui à un club de Ligue 1 ?

Publié le 24 septembre 2020 à 18h15 par B.C.

Libre de tout contrat depuis son départ de Valladolid, Hatem Ben Arfa pourrait répondre favorablement aux approches d'une écurie de Ligue 1.

L'expérience d'Hatem Ben Arfa en Espagne a vite tourné court. Après six mois au Real Valladolid, le Français n'a pas prolongé son bail et se retrouve ainsi une nouvelle fois libre de ton contrat. L'avenir du joueur de 33 ans est encore flou, lui qui ne dirait pas non à une nouvelle expérience en Ligue 1 après son départ de Rennes en 2019. « On ne sait pas de quoi est fait le futur, on verra. Pour l'instant, j’étudie les propositions qui arrivent. En tout cas, la Ligue 1 est très intéressante. Je peux dire que le championnat français est meilleur que l'espagnol », avait notamment confié Ben Arfa sur le plateau de la chaîne Téléfoot le 13 septembre dernier.

Ben Arfa intéressé par Bordeaux ?