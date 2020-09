Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les dessous de l’offensive de Manchester City pour Lionel Messi !

Publié le 24 septembre 2020 à 19h30 par T.M.

Reparti pour une nouvelle saison avec le FC Barcelone, Lionel Messi était toutefois décidé à partir durant cette intersaison. Alors que Manchester City semblait décidé à accueillir La Pulga pour reformer notamment la duo avec Pep Guardiola, on en saurait plus sur les coulisses de ce dossier colossal.

La terre a tremblé à Barcelone cet été. D’une part, le club catalan a subi une cuisante humiliation en Ligue des Champions face au Bayern Munich (8-2). Un affront qui aurait été la goutte de trop pour Lionel Messi. Déjà agacé par le climat autour du Barça, l’Argentin avait pris la décision de s’en aller. A travers un burofax envoyé à sa direction, La Pulga a ainsi annoncé ses envies d’ailleurs, s’en remettant notamment à sa clause présente dans son contrat, lui donnant la possibilité de partir librement. C’est alors engagé un bras de fer entre Messi et la direction du Barça, qui estimait que cette clause n’était plus valable, puisque le joueur de 33 ans devait l’activer avant le 31 mai. Pour Josep Maria Bartomeu, seul le règlement de la clause libératoire fixée 700M€ aurait pu permettre au sextuple Ballon d’Or de s’en aller. Ne voulant pas aller devant la justice face à son club de toujours, Lionel Messi s’est finalement résigné à rester une saison de plus au FC Barcelone. Pourtant, un club était prêt à l’accueillir : Manchester City. Là-bas, Pep Guardiola attendait son ancien protégé les bras ouvert. Et ce jeudi, ESPN nous en dit plus sur cet intérêt des Citizens.

« Messi et Pep se sont parlés pendant des heures »