Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Suarez ne sera pas remplacé par ce grand nom…

Publié le 26 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Luis Suarez étant parti à l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone aurait coché le nom d’Edin Dzeko pour le remplacer. Mais l’AS Rome s’est montrée très ferme dans ce dossier…

Alors que Ronald Koeman avait signifié à son arrivée sur le banc du FC Barcelone qu’il ne comptait plus sur Luis Suarez, le buteur uruguayen a finalement quitté le club catalan pour aller se relancer à l’Atlético de Madrid. Du coup, le Barça serait désormais en quête de renfort offensif. Et en plus de Memphis Depay, Edin Dzeko intéresserait également le club catalan, mais Barcelone devrait avoir du mal à le recruter…

« Nous sommes heureux qu’il reste »