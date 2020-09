Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Prêt à quitter le Bayern Munich, Cuisance devrait bien échapper à l’OM !

Publié le 28 septembre 2020 à 14h30 par T.M.

A la recherche de temps de jeu, Mickaël Cuisance ne pourrait visiblement pas voir ses demandes être exaucées par le Bayern Munich. L’heure du départ aurait donc sonnée pour le Français, mais l’OM ne devrait pas en profiter après avoir été sur les rangs tout au long de l’été.

Jusqu’à présent, l’OM réalise un recrutement parfait. En effet, comme souhaité, André Villas-Boas a eu ses 4 recrues (Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et Luis Henrique), mais cela pourrait ne pas être terminé. Alors qu’il reste encore une semaine de mercato, cela pourrait encore bouger sur la Canebière. Et parmi les noms qui sont le plus souvent revenus à l’OM, on retrouve notamment Mickaël Cuisance. A 21 ans, le Français était annoncé comme l’un des grands objectifs de Villas-Boas pour renforcer l’entrejeu. Et alors que des discussions se seraient tenues avec le Bayern Munich, les Phocéens n’ont pu aller plus loin jusqu’à aujourd’hui. De quoi profiter à la concurrence. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé, le Leeds de Marcelo Bielsa a passé la vitesse supérieure pour tenter d’obtenir le transfert de Cuisance. Et à en croire les différents échos à propos du joueur bavarois, cela pourrait bien se concrétiser rapidement.

Les feux au vert ?

Dans un premier temps, Mickaël Cuisance ne semblait pas forcément enclin à quitter le Bayern Munich, souhaitant se battre pour une place au sein du club bavarois. Toutefois, le projet qui lui était exposé ne semble pas lui avoir plus. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, le Français a réclamé de jouer cette saison. Compte tenu de la grosse concurrence dans l’entrejeu (Kimmich, Goretzka, Tolisso), c’est donc loin de l’Allemagne que le milieu de terrain devrait poursuivre sa carrière. Il devrait ainsi bel et bien rejoindre Leeds, avec qui il aurait déjà trouvé un accord comme l’explique le journaliste italien. En ce qui concerne le montant de l’opération, les deux clubs négocieraient toujours. Toutefois, le joli coup se rapprocherait pour Marcelo Bielsa. Ce lundi, L’Equipe dévoilait qu’El Loco avait fait de Mickaël Cuisance sa priorité, considérant que c’était le joueur qui lui manquait dans l’entrejeu. Sous le charme, Bielsa pourrait donc voir son souhait être exaucé, tout en contrariant les plans de l’OM, son ancien club au passage.

L’OM était toujours intéressé !