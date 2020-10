Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelles révélations de taille sur l'opération Dembélé !

Publié le 1 octobre 2020 à 15h30 par Bernard Colas

En proie à de nombreux pépins physiques, Ousmane Dembélé n'est jamais parvenu à s'imposer en Catalogne. Alors que l'international français est aujourd'hui dans le viseur de Manchester United, le FC Barcelone mettrait aujourd'hui la pression sur son joueur afin que ce dernier plie bagage. Mais cela ne s'annonce pas simple...

Partira, partira pas ? À cinq jours de la clôture du mercato estival, l'avenir d'Ousmane Dembélé paraît très incertain. En effet, l'international français figure sur la short-list de Manchester United, qui n'a pas réussi à mettre la main sur Gareth Bale et Jadon Sancho, ses deux priorités de l'été. Le 10 Sport vous a confirmé ce mercredi que l'intérêt des Red Devils pour Dembélé était sérieux, et qu'une offre était même en préparation. Selon Fabrizio Romano, cela aurait d'ailleurs bougé dans ce dossier puisque Manchester United aurait ouvert les discussions pour le prêt de l'international français, de quoi promettre une fin de mercato agitée. De son côté, Ronald Koeman a clairement indiqué ce mercredi que l'attaquant tricolore entrait des ses plans s'il disputait une quatrième saison chez les Blaugrana : « Ce sont les décisions du club et du joueur. Comme nous l'avons vu, je vais compter sur lui. Il n'a pas joué depuis le début parce qu'il y a plus de joueurs et Ansu s'est avéré très bon pour cette équipe. Il était mieux physiquement les premières semaines. Mais aujourd'hui, il s'est bien entraîné et je vais compter sur lui ». Pourtant, au sein du club, Ousmane Dembélé ne serait plus vraiment désiré.

Le Barça pousse pour le départ de Dembélé

Depuis l'ouverture du mercato estival, le Barça cherche à renflouer ses caisses et fait le maximum pour parvenir à ses fins. Ainsi, Ivan Rakitic et Nelson Semedo ont déjà été vendus, tandis que le club culé a poussé vers la sortie Luis Suarez et Arturo Vidal pour alléger sa masse salariale. Le départ d'Ousmane Dembélé serait donc vu d'un très bon œil en interne comme l'explique Santi Ovalle sur Twitter . Le journaliste de la Cadena SER révèle ce jeudi que le Barça tente de convaincre le champion du monde tricolore de partir vers la Premier League, mais le joueur a d'autres plans en tête. Comme vous l'a indiqué le 10 Sport , Ousmane Dembélé souhaite s'imposer en Catalogne et n'envisage pas de partir maintenant. Déjà approché par Manchester United il y a quelques semaines, l'ancien attaquant du BVB aurait d'ailleurs déjà repoussé les avances d'Ole Gunnar Solskjær, de quoi rendre les proches du dossier « modérément optimistes » quant à l'issue des discussions.

Manchester United n'a pas dit son dernier mot