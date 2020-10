Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement pour Ousmane Dembélé !

Foot - Mercato - Barcelone

Ces dernières heures, le nom d'Ousmane Dembélé revient avec insistance du côté de Manchester United. Un intérêt que vous a confirmé le 10 Sport ce mercredi, mais le club anglais a tenu à mettre les choses au clair sur l'attaquant du Barça.

Alors que son avenir semblait acté, Ousmane Dembélé pourrait finalement quitter le FC Barcelone avant le 5 octobre. En effet, Manchester United cherche absolument à mettre la main sur un attaquant et s'intéresse à l'attaquant tricolore après avoir tenté sa chance avec Gareth Bale et Jadon Sancho. D'après les informations du 10 Sport, l'intérêt des Red Devils pour Dembélé est sérieux même si le joueur souhaite s'imposer chez les Blaugrana . Une tendance confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano, qui a annoncé ce mercredi soir que Manchester United était passé à l'action pour le prêt de l'international français.

Mais ce jeudi, c'est une tout autre version qui est évoquée par Guillem Balague sur Twitter . Le journaliste de la BBC indique que Manchester United dément l'existence d'une offre présente ou future pour Ousmane Dembélé. De toute manière, le FC Barcelone aurait fixé ses conditions pour son attaquant et refuserait de le prêter sans inclure d'option d'achat. Au sein du club culé, on doute même des intentions de Manchester United, estimant que les dernières révélations sur le sujet ne serviraient qu'à mettre la pression sur la Borussia Dortmund pour Jadon Sancho, la priorité ultime des Mancuniens. Affaire à suivre...

Manchester United insist they have not and will not make an offer to buy Dembélé. #FCB not interested in a loan deal if it doesn't involve a buy option#FCB believe the reports of #MUFC wanting him on loan work to add pressure to Jadon Sancho and Borussia, their ultimate target