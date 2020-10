Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse révélation sur l’été de Kylian Mbappé…

Publié le 2 octobre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des pistes défensives à l’étude cet été au PSG, Lucas Hernandez a expliqué que, malgré les révélations dans la presse, il n’avait jamais évoqué ce sujet avec Kylian Mbappé.

En quête d’un gros défenseur central depuis le départ libre de Thiago Silva en août dernier, le PSG a coché plusieurs noms à cet effet depuis le début du mercato estival comme Milan Skriniar (Inter), Kalidou Koulibaly (Naples) ou encore Lucas Hernandez (Bayern Munich). D’ailleurs, certaines révélations faisaient état de plusieurs échanges entre Kylian Mbappé et Hernandez, durant les stages en équipe de France, concernant un transfert au PSG. Mais qu’en est-il vraiment ?

« On n’a jamais parlé sérieusement du PSG »