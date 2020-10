Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des contacts avec Mbappé ? La réponse de Lucas Hernandez !

Publié le 1 octobre 2020 à 9h45 par A.M.

En difficulté depuis son arrivée au Bayern Munich il y a un an, Lucas Hernandez a été annoncé dans le viseur du PSG ces dernières semaines. Et alors que Kylian Mbappé aurait fait le forcing pour le convaincre de le rejoindre à Paris, l'ancien joueur de l'Atlético de Madrid dément.

En quête d'un latéral gauche et d'un défenseur central, le Paris Saint-Germain aurait tenté de faire d'une pierre deux coups en recrutant Lucas Hernandez. Recruté pour 80M€ il y a un an, le natif de Marseille a connu une première saison plus que compliquée au Bayern Munich face à l'émergence d'Alphonso Davies dans le couloir gauche de la défense, et la concurrence dans l'axe. Par conséquent, le PSG a tenté sa chance mais les Bavarois n'ont pas l'intention de brader leur international français un an seulement après son recrutement. Selon plusieurs échos, Kylian Mbappé aurait même servi d'intermédiaires en tentant de convaincre son compatriote de le rejoindre au PSG. Mais Lucas Hernandez assure qu'ils n'ont jamais évoqué ce sujet.

«On n’a jamais parlé sérieusement de Paris»