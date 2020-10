Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Solskjær entretient le doute pour Ousmane Dembélé !

Publié le 2 octobre 2020 à 15h00 par La rédaction

Alors que Manchester United envisagerait de remplacer la piste Sancho par Ousmane Dembélé, Ole Gunnar Solskjær s'est exprimé sur la fin du mercato des Red Devils.

Occupé depuis le début de ce mercato pour recruter Jadon Sancho, Manchester United n'a toujours pas réussi à rapatrier l'international anglais. Et avec la deadline fixée au 5 octobre, le temps est compté. Alors que le club ne parviendrait pas à trouver d'accord avec le Borussia Dortmund, les Red Devils se pencheraient sur Ousmane Dembélé. L'international français serait devenu un plan B plus que crédible. D'autant que le FC Barcelone ne retiendrait pas son ailier de 23 ans.

« Le club travaille toujours dur pour avoir une équipe aussi forte que possible »