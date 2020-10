Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le recrutement de Villas-Boas n'est pas encore bouclé !

Publié le 2 octobre 2020 à 20h30 par B.C.

Alors que la fin du mercato se rapproche, l'OM n'a enregistré aucun gros départ, mais cela pourrait rapidement évoluer. En effet, West Ham serait passé à l'action pour Duje Caleta Car, de quoi animer la fin du mercato d'André Villas-Boas.

On s'attendait à un mercato particulier pour l'OM, déjà dans le rouge financièrement avant la crise du coronavirus, mais le club phocéen s'est finalement bien débrouillé. André Villas-Boas et Pablo Longoria sont parvenus à renforcer le groupe pro gratuitement avec Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo avant de débourser moins de 10M€ pour Luis Henrique. Et alors que l'on annonçait un énorme dégraissage, aucun joueur n'a pour le moment quitté la cité phocéenne alors que Kostas Mitroglou, Morgan Sanson, Maxime Lopez, Kevin Strootman ou encore Valère Germain étaient clairement ciblés pour plier bagage. En conférence de presse ce vendredi, André Villas-Boas a affirmé que pour le moment, l'OM n'avait reçu aucune offre pour l'un de ses joueurs, mais la réalité serait un peu différente.

West Ham s'attaque à Caleta-Car

Un peu plus tard dans la journée, L'Équipe a révélé une offensive de West Ham pour Duje Caleta-Car. L'écurie de Premier League aurait récemment formulé une première offre à l'Olympique de Marseille pour s'attacher les services du défenseur croate, mais celle-ci n'aurait pas convaincu la direction phocéenne. Une information confirmée dans la foulée par La Provence , expliquant que les Hammers souhaitaient mettre la main sur un défenseur avant la fermeture du marché. Wesley Fofana était en effet visé avant que le joueur de l'ASSE ne file vers Leicester. Le quotidien phocéen précise néanmoins que l'OM étudierait toujours cette première proposition de West Ham, et cela pourrait relancer la fin du mercato marseillais.

L'OM pourrait vendre Caleta-Car et partir à la recherche de son remplaçant