Mercato - PSG : Un dernier dossier chaud pour Leonardo !

Publié le 5 octobre 2020 à 20h45 par Th.B. mis à jour le 5 octobre 2020 à 20h51

Indésirable au PSG, Jesé Rodriguez pourrait une nouvelle fois partir en prêt pour l'intégralité de la saison. À condition que le club parisien parvienne à lui dénicher une porte de sortie. Une affaire qui s'annonce corsée lors de ces dernières heures du mercato.

Depuis son arrivée à l’été 2016, Jesé Rodriguez n’a jamais répondu aux attentes du staff technique parisien ainsi que de la direction du PSG. En ce sens, l’’ancien ailier du Real Madrid où il a été formé, a multiplié les prêts. Las Palmas, Stoke City, le Betis Séville et plus récemment le Sporting Lisbonne… Partout où il est passé, Jesé ne semble pas avoir fait son trou et est toujours revenu au PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club de la capitale, l’Espagnol ne serait toujours pas désiré à Paris, mais le club de la capitale n'aurait pas une multitude d'options pour Jesé.

Aucune porte de sortie pour Jesé Rodriguez ?