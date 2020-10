Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à se servir au Barça pour boucler son mercato ?

Publié le 5 octobre 2020 à 20h15 par A.C.

Avant la fin du mercato, le Paris Saint-Germain pourrait boucler un coup de dernière minute avec un milieu du FC Barcelone.

Même si Thomas Tuchel n’a pas semblé totalement satisfait, Leonardo a bouclé plusieurs coups. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a frappé un gros coup avec Alessandro Florenzi, qui semble déjà comme un poisson dans l’eau avec son nouveau club. Tout récemment, Leonardo a également décroché le prêt de Moise Kean en provenance d’Everton, ainsi que de Danilo Pereira, lui aussi prêté par le FC Porto. Mais il pourrait tout de même frapper un dernier coup...

Leonardo négocierait pour Rafinha !