EXCLU - Mercato - OL : Jean Lucas refuse de quitter Lyon

Publié le 5 octobre 2020 à 20h19 par A.B. mis à jour le 5 octobre 2020 à 20h21

Peu utilisé la saison dernière à l’OL, Jean Lucas intéresse plusieurs clubs de Ligue 1, dont Brest.

Jean Lucas a été une des toutes premières recrues de Juninho à l’Olympique Lyonnais, mais pas la plus utilisée. Il a attiré l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1 et, comme nous vous l’avons révélé, celui de Brest. Le club breton tente de se faire prêter le milieu brésilien de l’OL... qui ne souhaite toutefois pas partir. En effet, l’OL serait plus qu’ouvert à un prêt, mais selon nos informations Jean Lucas refuse de partir.