Mercato - Barcelone : Dembélé, Depay… La fin du feuilleton ?

Publié le 5 octobre 2020 à 20h00 par D.M.

Ousmane Dembélé ne voudrait pas quitter le FC Barcelone pour rejoindre Manchester United. Un choix qui a de lourdes répercussions sur le dossier Memphis Depay.

L’avenir d’Ousmane Dembélé est sur toute les lèvres en cette fin de mercato. Le joueur français serait sur les tablettes de Manchester United qui ferait le forcing pour l’accueillir dans son effectif. Le Français ne s’est d’ailleurs pas entraîné ce lundi avec le FC Barcelone alimentant un peu plus les rumeurs sur son futur en Catalogne. Interrogé sur la situation d’Ousmane Dembéléce dimanche, Ronald Koeman n’avait pas apporté de réponse claire et était resté évasif : « L’avenir de Dembélé ? Qu’est-ce qui est sûr aujourd’hui dans le monde ? Je ne sais pas. Pour le moment, c’est un joueur du Barça. Il reste un jour pour les arrivées et les départs. J’ai choisi Trincão, Pedri et Pjanic. Nous avions besoin de contrôle donc c’est pour ça que j’ai fait ces changements ».

Dembélé veut rester au Barça