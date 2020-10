Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha pourrait s’offrir deux stars du Real Madrid !

Publié le 14 octobre 2020 à 3h45 par A.M.

Après un été relativement calme marqué par l'absence de grosses transactions, le PSG se tournerait vers le Real Madrid en vue de la saison prochaine.

Cet été, la crise sanitaire a particulièrement impacté les finances des clubs européens, même les plus importants. Le Real Madrid, n'a ainsi recruté personne, se contentant de vendre, tandis que le PSG n'a pu faire mieux que d'attirer des joueurs sous la forme de prêts (Kean, Pereira et Florenzi) ou libres (Rafinha). Mais l'été prochain, Parisiens et Madrilènes pourraient bien dynamiter le marché puisque le transfert de Kylian Mbappé est au cœur des discussions entre les deux clubs. Mais le PSG ne compte pas non plus se laisser faire.

Le PSG s'intéresserait à Sergio Ramos et Thibaut Courtois