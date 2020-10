Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas a poussé un joueur à partir !

Publié le 15 octobre 2020 à 7h45 par H.K.

Prêté pour toute la saison du côté du Zulte-Waregem, en Pro League Belge, Ali Abdallah Mohamed ne fait pas partie des jeunes joueur sur lesquels André Villas-Boas compte cette saison. Et le latéral est revenu sur ses relations avec le coach de l’OM…

André Villas-Boas va-t-il se mordre les doigts de ces départs tardifs dans son arrière-garde ? Alors que Bouna Sarr a quitté l’OM pour rejoindre le Bayern Munich, Hiroki Sakai est désormais le seul défenseur droit de métier dans l’effectif marseillais. Pourtant, un jeune joueur aurait pu avoir sa chance, en la personne d’Ali Abdallah Mohamed, qu’André Villas-Boas a préféré prêter au Wulte-Waregem, en Pro League Belge. Et le jeune marseillais est revenu sur ses contacts et ses relations avec le coach portugais…

«Il avait été clair, il ne voulait pas que refasse la même saison que l’an dernier»