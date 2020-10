Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce défenseur de Villas-Boas qui évoque déjà un départ... en 2021 !

Publié le 15 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Formé à l'OM, Ali Abdallah Mohamed a été prêté cet été à Zulte-Waregem. Et le latéral droit de 21 ans assure qu'il fera tout pour que le club belge lève son option d'achat.

Alors qu'il a signé son premier contrat professionnel avec l'Olympique de Marseille en 2019, Ali Abdallah Mohamed a été prêté cet été à Zulte-Waregem. André Villas-Boas ne comptait pas réellement sur le jeune latéral droit qui va donc avoir la chance de démontrer ses qualités pour la première fois puisqu'il n'a jamais eu sa chance à l'OM. Sous contrat jusqu'en juin 2022 à Marseille, Ali Abdallah Mohamed assure toutefois dans une interview au Phocéen qu'il fera en sorte de convaincre le club belge de lever son option d'achat.

«Ils m'ont pris en prêt avec option d'achat, donc c'est à moi de mériter le fait qu'ils m'achètent»