Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce témoignage fort sur la situation de Wesley Fofana !

Publié le 15 octobre 2020 à 7h15 par H.K.

Arrivé à Leicester City contre 40M€, Wesley Fofana pourrait faire ses débuts en Premier League à l’occasion de la rencontre des Foxes face à Aston Villa. Et Brendan Rodgers, son nouvel entraîneur, a évoqué le parcours du jeune français, et semble admiratif…

Wesley Fofana a connu une ascension fulgurante avec l’ASSE. La saison dernière, le jeune défenseur central français a connu ses premières minutes en Ligue 1, et a su être très convaincant en réalisant de très bonnes performances. Des bons matchs qui ne sont pas passés inaperçus aux yeux de Leicester City, qui a déboursé pas moins de 40M€ pour le faire signer. Une somme qui semble en valoir la peine pour Brendan Rodgers, visiblement impressionné par son parcours…

« Il a encore beaucoup à apprendre, mais il s’adaptera sans problème »