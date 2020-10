Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cuisance, Henrique…. Le recrutement porte déjà ses fruits !

Publié le 15 octobre 2020 à 16h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a vécu un mercato estival assez agité, principalement dans le sens des arrivées, Pablo Longoria et André Villas-Boas ont finalement réussi un recrutement assez ambitieux sur le papier. Et il fait déjà l’unanimité en interne.

Longtemps promis à un recrutement estival très limité en raison de sa situation financière pour le moins complexe, l’OM a pourtant réussi à se renforcer à moindres frais durant le mercato estival. Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo avaient débarqué un peu plus tôt durant l’été, avant que Luis Henrique et Mickaël Cuisance ne soient attirés par Pablo Longoria dans les dernières heures du mercato estival. De bon augure dans la perspective de la Ligue des Champions, et les deux dernières recrues de l’OM font d’ailleurs déjà forte impression en interne.

« Ils se sont bien adaptés »

Jordan Amavi, le latéral gauche de l’OM, a d’ailleurs livré son point de vue à ce sujet en conférence de presse, vantant les mérités de Luis Henrique et Mickaël Cuisance : « Ils se sont très bien adaptés. Luis doit apprendre la langue mais je le sens à l'aise. Il montre de très belles choses, ça va être un bon joueur. Micka, il vient du Bayern, c'est facile techniquement, il est à l'aise, il n’a pas de pression. J'ai l'impression qu'il est là depuis un an », a indiqué Amavi. Les joueurs de l’OM semblent donc déjà emballés par ces renforts de dernière minute, au même titre que leur entraîneur, André Villas-Boas.

AVB déjà content de Henrique et Cuisance