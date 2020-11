Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Lionel Messi, tout serait bouclé !

Publié le 23 novembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Comme la presse espagnole l’a révélé samedi, Lionel Messi préparerait son départ du FC Barcelone pour Manchester City. Et chez les Skyblues, on ferait de l’arrivée de l’Argentin une simple formalité désormais.

Cette nouvelle défaite du FC Barcelone cette saison concédée sur la pelouse de l’Atletico de Madrid samedi soir (1-0) pourrait bien avoir le mérite de conforter Lionel Messi dans sa position. Lors d’une interview accordée à Goal début septembre au cours de laquelle il expliquait ses raisons concernant son départ avorté, Messi révélait estimer que le FC Barcelone devait lancer un nouveau projet dans lequel il n’avait plus sa place. Et le début de saison très poussif du Barça lui donnerait raison. Selon La Cuatro , Lionel Messi préparerait déjà son départ et discuterait régulièrement avec Pep Guardiola qui vient de prolonger son contrat jusqu’en juin 2023 à Manchester City. Contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin prochain, le départ de Messi serait déjà bouclé.

L’arrivée de Messi à Manchester City serait déjà acquise !