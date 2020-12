Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé ou le verrou du dossier Lionel Messi ?

Publié le 3 décembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Pour recruter Lionel Messi, le PSG serait contraint de faire une énorme concession en sacrifiant Kylian Mbappé. En l’état, il n’y aurait aucun autre moyen de répondre favorablement à la demande de Neymar.

Alors que l’avenir de Lionel Messi semblait s’écrire du côté de Manchester City où il retrouverait Pep Guardiola ou au FC Barcelone si le nouveau président parvenait à lui proposer un projet gagnant, ce que les candidats Victor Font et Joan Laporta comptent faire, les cartes ont été redistribuées. En effet, mercredi soir, dans la foulée de la victoire du PSG sur la pelouse de Manchester United (3-1), Neymar a totalement relancé le dossier Lionel Messi. Le numéro 10 du PSG a profité d’une entrevue avec ESPN afin de crier haut et fort sa volonté de jouer de nouveau avec Lionel Messi… au PSG ! « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes » . Pour rappel, le contrat du sextuple arrivera à expiration à la fin de la saison, de quoi lui permettre de préparer son départ du FC Barcelone dès le 1er janvier en discutant avec le ou plutôt les clubs de son choix. Cependant, le PSG ne pourrait pas accueillir Messi sans faire une croix sur l’un des plus grands talents du football actuel et de la décennie à venir : Kylian Mbappé.

Mbappé, la clé du dossier Messi, mais…

Le PSG est confronté à une situation plus que délicate actuellement avec ses deux stars offensives, à savoir Neymar et Kylian Mbappé. En effet, leurs contrats respectifs avec le club de la capitale arriveront à expiration en juin 2022. Ce qui signifie que l’échec d’un accord pour une prolongation mènerait automatiquement pour un départ d’une des deux stars. Pour Neymar, les discussions seraient plutôt positives selon les informations divulguées par RMC Sport. Ce qui n’est pas le cas de Kylian Mbappé, pour qui les échanges ne donneraient rien pour le moment. Tout laisse donc croire que le PSG finirait par privilégier la prolongation de Neymar à terme pour vendre Kylian Mbappé au plus offrant à la fin de la saison alors que le Real Madrid et Liverpool semblent être les options les plus probables pour l’attaquant du PSG. Disposant d’une valeur marchande avoisinant les 200M€, le Paris Saint-Germain serait alors dans la mesure de tenter quelque chose pour Lionel Messi dont le salaire est mirobolant. Et d’après Le Parisien , on prendrait sérieusement cette direction.

… Doha n’est pas emballé par l’idée de perdre Mbappé…