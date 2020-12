Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un énorme coup de balai en préparation ?

Publié le 18 décembre 2020 à 7h30 par D.M.

En difficulté financière, le LOSC pourrait profiter du prochain mercato hivernal pour se séparer de plusieurs joueurs. Les cadres du vestiaire ne seraient pas concernés par un départ.

Le LOSC traverse une période agitée. En poste depuis 2017, Gérard Lopez devrait quitter la présidence du club lillois dans les prochaines heures en raison notamment d'un désaccord profond avec le principal bailleur des Dogues , Elliott. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 16 décembre dernier, le fond d’investissements américain aurait demandé à Gérard Lopez de vendre plus de cinq joueurs lors du dernier mercato estival afin de rééquilibrer les comptes du club. Mais le dirigeant, qui s’est séparé de Gabriel et de Victor Osimhen, n’a pu répondre à la demande d’Elliott. Désormais, Gérard Lopez s’apprête à céder ses parts et l’ancien dirigeant de Rennes Olivier Létang devrait s’installer à la tête du club lillois.

Le LOSC va se pencher sur l'avenir de plusieurs joueurs