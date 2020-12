Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Un énorme coup de tonnerre en préparation pour Renato Sanches ?

Publié le 17 décembre 2020 à 22h00 par D.M.

En grande difficulté financière, le LOSC pourrait se séparer de joueurs cet hiver afin de renflouer ses caisses. Surveillé par Liverpool et plusieurs équipes anglaises, Renato Sanches pourrait être concerné par un départ.

A la peine au Bayern Munich, Renato Sanches avait pris la décision de quitter le club allemand et de prendre la direction de la France durant l'été 2019. Annoncé un temps du côté du PSG, l’international portugais a finalement rejoint le LOSC. En Ligue 1, le joueur de 23 ans a retrouvé du temps de jeu et est devenu aujourd’hui un cadre de Christophe Galtier. Mais en difficulté financière, le club lillois cherchera à renflouer ses caisses en janvier prochain et Renato Sanches pourrait bien être sacrifié.

Renato Sanches apprécié en Angleterre