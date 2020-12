Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce de taille dans l’opération Dybala !

Publié le 20 décembre 2020 à 22h15 par Th.B.

Piste prise en considération par le PSG en marge de l’été prochain, Paulo Dybala conserve la confiance de son entraîneur Andrea Pirlo malgré sa situation sportive pas idyllique à la Juventus.

Et si Paulo Dybala finissait par quitter la Juventus ? Arrivé en 2015 en provenance de Palerme, celui que l’on surnomme La Joya est une devenu une figure forte à Turin. Cependant, depuis quelque temps, son départ serait une véritable possibilité, en atteste le mercato estival de 2019 et ces dernières semaines. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Dybala n’aurait pas concrètement discuté avec ses dirigeants pour le prolonger comme il l’a clairement fait savoir. Selon la presse ibérique, le PSG songerait à lancer une offensive auprès de la Juve pour Dybala l’été prochain si l’opération Lionel Messi ne pouvait pas se réaliser. Cependant, Andrea Pirlo n’a pas tourné la page Paulo Dybala.

Andrea Pirlo ne lâche pas Paulo Dybala