Mercato - PSG : Leonardo bientôt fixé pour la succession de Tuchel ?

Publié le 20 décembre 2020 à 21h15 par H.K.

Sur les traces d’un potentiel successeur à Thomas Tuchel, Leonardo aurait jeté son dévolu sur Simone Inzaghi, en fin de contrat à l’issue de la saison à la Lazio et en mauvaise posture à la tête des Biancocelesti. Et le PSG pourrait bientôt être fixé dans ce dossier…

Le PSG continue sa chasse à l’entraîneur. Alors que la position de Thomas Tuchel semble encore et toujours tenir sur un fil, Leonardo chercherait toujours un successeur à l’Allemand. Si le nom de Massimiliano Allegri revient depuis plusieurs mois comme étant le favori numéro 1, celui de Simone Inzaghi semble prendre de plus en plus d’ampleur du côté des dirigeants parisiens. Et ils pourraient bientôt être fixés dans ce dossier…

Une décision la semaine prochaine ?