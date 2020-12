Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Leonardo surprenait son monde pour la succession de Mbappé ?

Publié le 23 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

Le PSG serait susceptible de perdre Kylian Mbappé à l’issue de la saison compte tenu de sa situation contractuelle actuelle. Et pour le remplacer, Leonardo aurait tout à gagner à recruter un autre grand talent du football européen.

Et si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG l’été prochain, soit à un an de l’expiration de son contrat au Paris Saint-Germain ? C’est une hypothèse à sérieusement prendre en considération puisque sa prolongation, bien que les discussions aient été enclenchées, n’est pour le moment qu’à sa phase initiale. On est encore loin d’un potentiel accord. Un départ du PSG est donc toujours dans les tuyaux. As révélait d’ailleurs ces derniers jours qu’en cas de nouvelle désillusion en Ligue des champions face au FC Barcelone lors des 1/8èmes de finale de la C1 dans quelques semaines, Kylian Mbappé pourrait prendre la décision d’aller voir ailleurs et de s’engager en faveur du Real Madrid. Mais qui pour le remplacer ?

La bonne pioche Marcus Rashford ?