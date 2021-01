Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Zidane déjà réglée par Florentino Pérez !

Publié le 31 janvier 2021 à 16h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il enchaine les contre-performances avec le Real Madrid, Zinedine Zidane serait sur la sellette. En cas de nouveau faux pas face à Huesca samedi, le coach français pourrait être démis de ses fonctions d'entraineur. Pour le remplacer, Florentino Pérez aurait choisi Massimiliano Allegri, qui serait prêt à prendre les rênes du club merengue dès maintenant si on lui garantissait un poste à long terme.

Jamais deux sans trois. Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane serait passé tout proche du licenciement à deux reprises. Alors qu'il a déjà sauvé sa peau plusieurs fois, le coach du Real Madrid aurait une nouvelle épée de Damoclès au-dessus de la tête. Sur un siège éjectable, Zinedine Zidane risquerait de perdre sa place à la Maison-Blanche en cas de mauvais résultat face à Huesca ce samedi. Depuis le retour des fêtes, le technicien du Real Madrid enchaine les contre-performances : nul face à Elche le 30 décembre (1-1), nul à Osasuna le 9 janvier (0-0), défaite en demi-finale de la Super Coupe d'Espagne contre l'Athletic (1-2) le 14 janvier, défaite à Alcoyano (2-1) le 20 janvier et enfin défaite à domicile face à Levante ce samedi (1-2). Autant de faux pas de Zinedine Zidane qui auraient poussé Florentino Pérez à prendre une décision radicale.

Allegri choisi pour remplacer Zidane ?

Selon les informations de Sport.es , Zinedine Zidane serait clairement en sursis et serait contraint de revenir de Huesca avec un bon résultat ce samedi. Faute de quoi, Florentino Pérez devrait le remercier. Comme l'a indiqué le média espagnol, le président du Real Madrid voudrait « sauver les meubles en Ligue des Champions » et estimerait qu'avec Zinedine Zidane, un « désastre » face à l'Atalanta en huitièmes de finale est possible. Pour assurer la potentielle succession de Zinedine Zidane, Florentino Pérez aurait déjà tout prévu. En effet, le patron merengue devrait donner les clés de son équipe à Massimiliano Allegri, sans club depuis son départ de la Juventus à l'été 2019.

Allegri prêt à répondre à l'appel de Pérez ?