Mercato - PSG : Cette grande interrogation sur la piste Dele Alli…

Publié le 31 janvier 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant la grande priorité du mercato hivernal du PSG, Dele Alli est-il vraiment un renfort indispensable pour le club de la capitale ? Luis Fernandez s’interroge sur la question…

Alors que le PSG dispose déjà dans ses rangs de nombreuses pointures offensives telles que Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Mauro Icardi, Moise Kean ou encore Pablo Sarabia, Mauricio Pochettino semble néanmoins déterminé à attirer Dele Alli. Le milieu offensif anglais de Tottenham, qui pourrait faire l’objet d’un prêt sans option d’achat au PSG avant la clôture du mercato hivernal, viendrait donc apporter encore davantage de concurrence en attaque. Est-ce vraiment la priorité pour le club francilien ?

Luis Fernandez s’interroge