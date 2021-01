Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rebondissement pour l’avenir de ce joueur de Villas-Boas !

Publié le 31 janvier 2021 à 1h15 par B.C.

Alors que son départ était attendu cet hiver, Christopher Rocchia devrait finalement rester à l’OM jusqu'à la fin de la saison, avant de partir libre l'été prochain.

L’OM s’est particulièrement montré actif durant ce mercato hivernal, et ce n’est peut-être pas fini. Le club phocéen est parvenu à se renforcer avec Pol Lirola, Arkadiusz Milik et Franco Tongya, tandis que Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Morgan Sanson, Marley Aké et Florian Chabrolle sont partis. D’autres départs étaient toutefois annoncés ces derniers jours, et Christopher Rocchia semblait notamment concerné, mais le latéral gauche devrait finalement rester à l’OM.

Pas de départ en janvier pour Rocchia ?