Mercato - OM : L’annonce fracassante du clan Gerson sur l’intérêt de l’OM !

Publié le 18 mai 2021 à 18h10 par T.M.

A l’approche du mercato estival, l’OM s’est notamment positionné sur Gerson. Et pour le milieu de terrain de Flamengo, Pablo Longoria semble disposé à faire de gros efforts.

Thiago Almada, Amine Adli… Cet été, l’OM pourrait prendre un sérieux coup de jeune. Alors que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sont en train de bâtir les fondations du futur projet phocéen, cela devrait se faire autour de la jeunesse. Et sur la Canebière, Sampaoli voudrait également faire de Gerson, milieu de terrain de Flamengo, l’un des piliers de son équipe. Ainsi, à l’OM, on s’active pour recruter le joueur de 23 ans et comme le10sport.com avait pu vous le révéler, une offre de 24M€ a d’ores et déjà été formulée. Mais du côté de Flamengo, on attend 30M€ pour lâcher Gerson.

« Le club est prêt à faire beaucoup d’efforts »