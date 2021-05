Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un terrible scénario se confirme pour l'avenir de Griezmann !

Publié le 18 mai 2021 à 18h30 par La rédaction

Même si le staff barcelonais est satisfait de ses dernières performances, Antoine Griezmann serait sur le départ. En difficulté financièrement, le FC Barcelone souhaiterait le faire partir. A moins que Lionel Messi ne prolonge pas...

Après sa défaite à domicile contre le Celta Vigo ce dimanche, qui l’élimine définitivement de la course au titre, le FC Barcelone se tourne désormais complètement vers la saison prochaine. Avec un Ronald Koeman plus que jamais sur le départ, l’incertitude règne pour le moment en Catalogne. Mais une chose est sûre, les dirigeants blaugrana souhaitent remodeler leur effectif en profondeur, pour faire briller de nouveau leur équipe en Espagne mais aussi en Ligue des champions. Les noms de Samuel Umtiti, Junior Firpo, Matheus Fernandes ou encore Martin Braithwaite, sont par exemple donnés partant.

Antoine Griezmann également sur le départ ?

Mais le FC Barcelone doit également faire face à de gros problèmes économiques, qui ne seront pas réglés par les seuls départs des joueurs cités précédemment. C’est pour ces raisons que le club catalan, aurait, selon le quotidien espagnol Marca , placé Antoine Griezmann sur la liste des transferts. Une décision surprenante, qui ne répond toutefois pas à une logique sportive, car le staff du FC Barcelone serait satisfait de ses prestations. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues, marqué 18 buts et donné 12 passes décisives. Le Français est un joueur important cette saison à Barcelone. Mais s'il est possiblement sur le départ, c’est bien pour tenter de régler les soucis financiers du FC Barcelone.

Un joueur qui a coûté et qui coûte encore beaucoup d’argent