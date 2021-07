Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit gérer un dossier compliqué…

Publié le 29 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par le PSG qui compte beaucoup de gardiens sous contrat, Sergio Rico peine à trouver un point de chute pour le moment, et Leonardo doit donc gérer cet épineux dossier.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma au PSG cet été, Leonardo va devoir gérer plusieurs dossiers délicats. Le premier concerne bien sûr la collaboration à venir entre le gardien italien, sacré meilleur joueur de l’Euro, et Keylor Navas qui est irréprochable depuis deux ans dans la capitale. Mais le directeur sportif du PSG cherche également à boucler au plus vite les départs d’Alphonse Areola et Sergio Rico, d’autant que le portier espagnol est loin d’affoler le marché…

Le LOSC abandonne l’option Rico

Comme l’a annoncé RMC Sport, le LOSC n'est en réalité pas allé plus loin que le stade de la prise d'informations au sujet de Sergio Rico, et aurait décidé d’abandonner l’idée de recruter le portier du PSG cet été. Un problème à gérer pour Leonardo, qui souhaite pouvoir transférer ou prêter au plus vite l’ancien joueur dub FC Séville pour libérer de la masse salariale au PSG.