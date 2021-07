Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Sergio Rico !

Publié le 28 juillet 2021 à 9h15 par La rédaction

Cantonné au poste de numéro deux ces dernières années au PSG, Sergio Rico souhaiterait trouver un poste de titulaire pour relancer sa carrière. Mais le LOSC, annoncé sur ses traces, a finalement refermé le dossier.

Ces deux dernières saisons, Sergio Rico a joué le rôle de doublure au PSG dans l'ombre de Keylor Navas. Un poste qu'il a tenu avec sérieux lors de ses 23 apparitions sous le maillot de la capitale, mais l'arrivée de Gianluigi Donnarumma cet été rabat les cartes. Désormais, l'Espagnol passerait troisième dans la hiérarchie. Une position peu désirable pour Sergio Rico, qui envisage donc de quitter le PSG cet été pour aller se relancer dans une autre écurie où il aura davantage de temps de jeu. Mais il peut déjà tirer un trait sur une option en Ligue 1...

Le LOSC oublie Sergio Rico