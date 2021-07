Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier brûlant totalement relancé ?

Publié le 29 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Sao Paulo semblait se rapprocher d’un accord avec l’OM pour boucler l’arrivée de Dario Benedetto, il n’en serait rien.

Annoncé comme étant la piste la plus chaude pour Dario Benedetto ces derniers jours et alors que le buteur argentin est poussé vers la sortie par l’OM, Sao Paulo avait même confirmé son intérêt pour le numéro 9 marseillais par le biais de son président : « Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre Sao Paulo et l'Olympique de Marseille, mais on n'en est pas au stade où il ne manquerait plus que quelques détails à régler ». Un accord semblait même imminent entre les deux clubs pour boucler le transfert de Benedetto, mais…

Tout est relancé pour Benedetto !

Comme l’a annoncé La Gazeta Esportiva, il n’y aurait actuellement aucun accord entre l’OM et Sao Paulo dans ce dossier. Les prétentions salariales de Benedetto seraient bien trop élevées pour le club brésilien, qui doit de son côté faire face à des difficultés économiques. Un sérieux coup de froid donc pour l’OM, qui espère toujours pouvoir se séparer de l’ancien buteur de Boca Juniors cet été.