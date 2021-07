Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet élément qui confirme un accord Paris-Pogba en vue

Publié le 31 juillet 2021 à 14h40 par La rédaction

Certaines révélations des médias britanniques tendent à confirmer l’existence d’avancées contractuelles entre le PSG et le clan Pogba. Explication.

Ces dernières heures, le média britannique Sky Sports a révélé que Paul Pogba n’avait pas l’intention de prolonger son contrat avec Manchester United, lui qui arrive en fin de bail dans un an, en juin 2022, malgré certaines approches en ce sens des Red Devils .

Si Pogba ferme clairement la porte à MU…

Si cette information s’avère exacte, alors elle tend à appuyer l’hypothèse qu’entre le PSG et Paul Pogba, un terrain d’entente contractuel est désormais en très bonne voie, pour ne pas dire plus. Autrement, le milieu de terrain français ne fermerait pas de manière aussi claire à la porte à une prolongation à Manchester United et il laisserait planer une ambiguïté de circonstance sur ses intentions.