Foot - Mercato - Manchester City

Mercato : Guardiola dégaine une offre de 117M€ !

Publié le 31 juillet 2021 à 11h50 par La rédaction mis à jour le 31 juillet 2021 à 11h51

Manchester City souhaite réaliser un gros coup sur le marché des transferts. D'après la presse anglaise, Jack Grealish se rapproche du club mancunien, prêt à débourser une somme colossale.